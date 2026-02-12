Milano 13:39
46.668 +0,34%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:39
10.485 +0,13%
Francoforte 13:39
25.192 +1,35%

Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano
(Teleborsa) - Balza in avanti illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Fiera Milano rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fiera Milano, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 6,857 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,127 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 6,693.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```