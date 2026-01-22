Milano 13:22
44.931 +1,00%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:22
10.169 +0,30%
Francoforte 13:22
24.839 +1,13%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fiera Milano

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fiera Milano
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,82%.

Lo scenario su base settimanale di Fiera Milano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,39. Il peggioramento di Fiera Milano è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```