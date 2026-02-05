Milano 11:38
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice del settore costruzioni italiano

Il Settore costruzioni a Milano guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 73.155 punti.
