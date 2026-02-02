Milano 14:02
45.824 +0,65%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 14:02
10.280 +0,55%
Francoforte 14:03
24.717 +0,73%

Piazza Affari: positiva la giornata per Fiera Milano

Scambia in profit illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che lievita del 2,01%.
