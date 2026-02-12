Milano 10:17
46.851 +0,73%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:17
10.518 +0,44%
Francoforte 10:16
25.173 +1,28%

Piazza Affari: brillante l'andamento di RCS

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo editoriale, con una variazione percentuale del 2,11%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di RCS subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la media company, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,969 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,969. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,969.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
