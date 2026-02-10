Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:41
25.287 +0,08%
Dow Jones 18:41
50.394 +0,52%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Juventus

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Juventus
Apprezzabile rialzo per la società operante nel settore del calcio professionistico, in guadagno del 2,63% sui valori precedenti.
Condividi
```