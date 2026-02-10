Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:31
25.278 +0,04%
Dow Jones 18:31
50.384 +0,50%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

A Piazza Affari corre l'indice dei servizi di consumo italiano

Giornata brillante per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che avanza a 23.690,31 punti.
