Milano 10:05
46.659 +0,51%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:05
10.376 +0,60%
Francoforte 10:05
24.677 -0,42%

Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento dell'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata di guadagni per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata a 36.455,78 punti.
Condividi
```