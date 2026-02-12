Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Unipol

(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che lievita del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Unipol
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società finanziaria e assicurativa
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,13 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,51 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)