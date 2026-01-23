Milano 10:46
Piazza Affari: performance negativa per l'indice del settore alimentare italiano

Perde terreno il comparto alimentare a Piazza Affari, che retrocede a 76.373,41 punti, ritracciando dello 0,97%.
