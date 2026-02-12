Milano 10:19
46.828 +0,68%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:19
10.518 +0,44%
Francoforte 10:18
25.193 +1,35%

Piazza Affari: senza freni Fincantieri

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, che mostra una salita bruciante del 4,18% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo di Fincantieri ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,9 Euro. Supporto a 16,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,38.

