Piazza Affari: senza freni Fincantieri

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo
, che mostra una salita bruciante del 4,18% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fincantieri
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Fincantieri
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,9 Euro. Supporto a 16,42. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)