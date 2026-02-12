Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

PLATINUM dell'11/02/2026

Finanza
PLATINUM dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo dell'1,80%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del platino restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 2.108,2. La resistenza più immediata è stimata a 2.161,2. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 2.214,2, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
