Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata del 12 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 18.095,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 17.797,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 17.698,1, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
