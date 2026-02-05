Milano 13:28
Madrid: movimento negativo per Telefonica

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di telefonia spagnola, che tratta con una perdita dell'1,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telefonica rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Telefonica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,639 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,565. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,713.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
