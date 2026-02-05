Madrid: movimento negativo per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

Ibex 35

Telefonica

Telefonica

(Teleborsa) - Pressione sull', che tratta con una perdita dell'1,86%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,639 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,565. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,713.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)