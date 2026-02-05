Madrid: movimento negativo per Telefonica

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di telefonia spagnola
, che tratta con una perdita dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Telefonica
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Telefonica
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,639 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,565. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,713.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)