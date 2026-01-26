Milano 17:29
44.966 +0,30%
Nasdaq 17:29
25.770 +0,64%
Dow Jones 17:29
49.270 +0,35%
Londra 17:29
10.156 +0,12%
Francoforte 17:29
24.952 +0,21%

Francoforte: al centro degli acquisti Aroundtown

Migliori e peggiori, In breve
Protagonista Aroundtown, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,25%.
