Madrid: scambi in positivo per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

Telefonica

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,495. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,685.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)