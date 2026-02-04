Madrid: scambi in positivo per Telefonica

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda di telefonia spagnola
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Telefonica
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,495. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,685.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)