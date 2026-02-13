Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 22:00
24.733 +0,18%
Dow Jones 22:00
49.501 +0,10%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,1%

Il Dow Jones chiude a 49.500,93 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,1%, terminando le negoziazioni a 49.500,93 punti.
