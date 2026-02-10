Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:32
25.288 +0,08%
Dow Jones 18:32
50.391 +0,51%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%

L'indice dei colossi USA esordisce a 50.193,49 punti

Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,11%, a quota 50.193,49 in apertura.
