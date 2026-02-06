Milano 15:22
45.742 -0,17%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 15:22
10.327 +0,17%
Francoforte 15:22
24.617 +0,51%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%

L'indice dei principali titoli USA inizia le contrattazioni a 49.032,19 punti

In breve, Finanza
Seduta vivace oggi per il Dow Jones, protagonista di un allungo dello 0,25%, a quota 49.032,19 in apertura.
