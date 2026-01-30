Milano 9:53
45.396 +0,71%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 9:53
10.185 +0,13%
24.503 +0,80%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo continua la giornata in aumento dello 0,84%.
Condividi
```