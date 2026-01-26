Milano 17:28
44.965 +0,30%
Nasdaq 17:28
25.771 +0,64%
Dow Jones 17:28
49.277 +0,36%
Londra 17:28
10.156 +0,12%
Francoforte 17:28
24.956 +0,22%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Retail

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Retail
Perde terreno il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 967,92 punti, ritracciando dell'1,06%.
