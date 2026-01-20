Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Newmont

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria, che avanza bene del 3,79%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Newmont è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 119,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 117,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 121,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
