New York: positiva la giornata per Newmont

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria
, che avanza bene del 3,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Newmont
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 119,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 117,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 121,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)