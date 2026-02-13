Milano 17:35
New York: in forte denaro Old Dominion Freight Line

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,73%.

La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Old Dominion Freight Line. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Old Dominion Freight Line evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 197,1 USD. Primo supporto a 189,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 185,1.

