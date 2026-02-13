New York: in forte denaro Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,73%.
La tendenza ad una settimana di Old Dominion Freight Line
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Old Dominion Freight Line
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Old Dominion Freight Line
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 197,1 USD. Primo supporto a 189,7. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 185,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)