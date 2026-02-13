Parigi: movimento negativo per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

Edenred

CAC40

Edenred

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,00%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 18,17 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 17,75. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 18,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)