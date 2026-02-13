Parigi: scambi al rialzo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale
, che avanza bene dell'1,91%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40
, evidenzia un rallentamento del trend di Eurofins Scientific
rispetto all'indice di Parigi
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Eurofins Scientific
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 64,23 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 65,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 63,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)