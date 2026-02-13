Milano 10:53
Parigi: scambi al rialzo per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che avanza bene dell'1,91%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Eurofins Scientific rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Eurofins Scientific mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 64,23 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 65,79. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 63,23.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
