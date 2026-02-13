Milano 12:34
45.431 -1,71%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:34
10.394 -0,08%
Francoforte 12:34
24.799 -0,22%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Ascopiave

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ascopiave
(Teleborsa) - Scambia in profit il distributore di gas, che lievita del 2,50%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Ascopiave rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve della società energetica è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,728 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,623. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,833.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```