Piazza Affari: brillante l'andamento di Ascopiave

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,50%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,728 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,623. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,833.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)