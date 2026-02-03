Milano 15:00
Ascopiave, Mediobanca conferma "Outperform" e alza il target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca confermano il giudizio "Outperform" sul titolo Ascopiave e alzano il target price a 3,95 euro dai 3,8 euro indicati in precedenza.

Nel frattempo, a Piazza Affari, le azioni Ascopiave mostrano un guadagno dello 0,44% in linea con l'andamento positivo mostrato dall'intero listino milanese.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del distributore di gas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ascopiave rispetto all'indice.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,412 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,387. L'equilibrata forza rialzista della società energetica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,437.
