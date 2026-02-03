Ascopiave, Mediobanca conferma "Outperform" e alza il target price

(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca
confermano il giudizio "Outperform" sul titolo Ascopiave e alzano il target price a 3,95 euro dai 3,8 euro indicati in precedenza.
Nel frattempo, a Piazza Affari, le azioni Ascopiave
mostrano un guadagno dello 0,44% in linea con l'andamento positivo mostrato dall'intero listino milanese.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del distributore di gas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ascopiave
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3,412 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 3,387. L'equilibrata forza rialzista della società energetica
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,437.