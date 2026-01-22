Banco Desio, CdA propone iter per acquisto azioni proprie per 40 milioni di euro

Banco di Desio e della Brianza

Banco Desio

Il Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza ha deliberato oggi di sottoporre alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il 29 aprile 2026, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Lo scopo principale è dotare la Banca della possibilità di ridurre ulteriormente i fondi propri tramite detenzione (e eventuale annullamento) di tali azioni, come già avvenuto dopo l'Assemblea straordinaria del 18 dicembre 2025 per il precedente programma. L'autorizzazione sarà richiesta per l'acquisto di azioni proprie, pari al 3% del capitale. Alla data odierna, la Banca non detiene azioni proprie in portafoglio. L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla delibera assembleare (o 12 mesi dal provvedimento di Banca d'Italia), mentre quella alla disposizione sarà senza limiti temporali.