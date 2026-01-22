Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 20:44
25.533 +0,81%
Dow Jones 20:44
49.458 +0,78%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Banco Desio, CdA propone iter per acquisto azioni proprie per 40 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Banco Desio, CdA propone iter per acquisto azioni proprie per 40 milioni di euro
(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Banco di Desio e della Brianza ha deliberato oggi di avviare l'iter per sottoporre alla prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il 29 aprile 2026, la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Lo scopo principale è dotare la Banca della possibilità di ridurre ulteriormente i fondi propri tramite detenzione (e eventuale annullamento) di tali azioni, come già avvenuto dopo l'Assemblea straordinaria del 18 dicembre 2025 per il precedente programma. L'autorizzazione sarà richiesta per l'acquisto di acquisto di massime 3.944.244 azioni proprie, pari al 3% del capitale, per un importo massimo complessivo quantificato in euro 40 milioni. Alla data odierna, la Banca non detiene azioni proprie in portafoglio.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla delibera assembleare (o 12 mesi dal provvedimento di Banca d'Italia), mentre quella alla disposizione sarà senza limiti temporali.

In Borsa, oggi, seduta vivace per Banco Desio, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,53%.
Condividi
```