Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banco di Desio e della Brianza

banca con sede a Desio

Banco di Desio e della Brianza

FTSE Italia Mid Cap

istituto di credito tricolore

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,11%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico dell'suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,733 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,913. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 8,657.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)