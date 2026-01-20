Banco Desio aderisce ai Principi per l'attività Bancaria Responsabile

Banco Desio

(Teleborsa) -ha- Principles for Responsible banking (PRB) - il quadro di riferimento di UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), sviluppato in collaborazione con banche da tutto il mondo. Tale framework comprende una serie di azioni volte a contribuire a un settore bancario più sostenibile.L'adesione di Banco Desio ai Principles for Responsible Banking rientra nei fattori abilitanti "ESG infusion" e relativi target definiti nel, con particolare riferimento alle iniziative internazionali correlate al posizionamento Istituzionale del Gruppo, rappresentando un'ulteriore opportunità nonché assunzione di responsabilità nell'ambito di un network globale."L'avvenuta sottoscrizione dei Principles for Responsible Banking - commenta l'- costituisce il raggiungimento di un altro importante obiettivo ed un ulteriore impegno lungo il percorso di crescita intrapreso con decisione dal Gruppo in ambito sostenibilità, ampiamente in linea con le tempistiche definite dal Piano Industriale, una ulteriore conferma del desiderio di Banco Desio di essere riconosciuto dal mercato, dalla clientela e dalle istituzioni come player bancario di primo piano che promuove la transizione verso un'economia sostenibile nel pieno rispetto dei valori ambientali, sociali e di buon governo".