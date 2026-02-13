Milano 12:35
45.446 -1,68%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:35
10.399 -0,04%
Francoforte 12:35
24.806 -0,19%

Piazza Affari: preme sull'acceleratore Inwit

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che scambia in rialzo del 3,85%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Inwit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,36%, rispetto a -0,72% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Inwit rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,485. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,32.

