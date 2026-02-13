Piazza Affari: preme sull'acceleratore Inwit

(Teleborsa) - Ottima performance per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che scambia in rialzo del 3,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Inwit
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,36%, rispetto a -0,72% del principale indice della Borsa di Milano
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Inwit
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,485. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
