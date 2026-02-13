Piazza Affari: preme sull'acceleratore Inwit

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

FTSE MIB

Inwit

principale indice della Borsa di Milano

Inwit

(Teleborsa) - Ottima performance per la, che scambia in rialzo del 3,85%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,36%, rispetto a -0,72% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,485. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)