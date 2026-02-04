In evidenza Inwit sul listino di Piazza Affari

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

FTSE MIB

Inwit

principale indice della Borsa di Milano

Inwit

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 5,07%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +3,04% del).Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 7,51 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 7,9. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 7,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)