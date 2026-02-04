In evidenza Inwit sul listino di Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche
, che tratta in rialzo del 5,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Inwit
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +3,04% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo scenario di Inwit
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 7,51 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 7,9. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 7,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)