In evidenza Inwit sul listino di Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, che tratta in rialzo del 5,07%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Inwit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,1%, rispetto a +3,04% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo scenario di Inwit che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 7,51 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 7,9. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 7,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
