Inwit, Mediobanca promuove titolo a "Outperform"

Mediobanca

Inwit

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno promosso il titoloa "Outperform" da "Neutral" mentre ilviene confermato a 12,20 euro."È necessario risolvere l'incertezza sulle MSA esistenti, poiché riteniamo che ciò sarebbe nell'interesse di tutte le parti coinvolte, e fatichiamo a intravedere alternative concrete dal punto di vista industriale", spiegano gli esperti dell'ufficio studi, aggiungendo: "Non saremmo sorpresi se le TowerCo europee attirassero l'interesse di operatori statunitensi o fondi di private equity, portando potenzialmente a transazioni di privatizzazione qualora le valutazioni rimanessero basse".Gli analisti prevedono, inoltre, che "le TowerCo europee esploreranno opportunità di consolidamento qualora la pressione degli operatori di telecomunicazioni si intensificasse". Più in generale, si legge in una nota, "per beneficiare di maggiori investimenti nelle infrastrutture digitali. Certo, questa rappresenta una visione contraria, poiché Inwit scambia ai suoi multipli più bassi dalla quotazione – circa 14x EV/EBITDAaL del 2027, con un TSR a due cifre in vista".