Mediobanca, promozione a Outperform per Technogym, Reply, Brembo, Inwit ed Enav

(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca
si sono espressi oggi su una lunga serie di titoli italiani, all'interno della loro strategia per il 2026. Upgrade
della raccomandazione a Outperform
sono arrivati su Technogym
, Reply
, Brembo
(target price a 11,90 euro), Inwit
(target price a 12,20 euro) ed Enav
(target price a 5,60 euro), mentre downgrade
a Neutral
sono stati attuati su Pirelli
(target price a 7 euro), Webuild
e Recordati
.
Sul fronte bancario, tra le altre cose, Mediobanca ha alzato il target price
su BPER
da 11,5 a 14 euro per azione (Outperform confermato) e su UniCredit
da 80 a 86 euro per azione.