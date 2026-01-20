Mediobanca, promozione a Outperform per Technogym, Reply, Brembo, Inwit ed Enav

Mediobanca

UniCredit

(Teleborsa) - Gli analisti disi sono espressi oggi su una lunga serie di titoli italiani, all'interno della loro strategia per il 2026.della raccomandazione asono arrivati su(target price a 11,90 euro),(target price a 12,20 euro) ed(target price a 5,60 euro), mentresono stati attuati su(target price a 7 euro),Sul fronte bancario, tra le altre cose, Mediobanca ha alzato ilsuda 11,5 a 14 euro per azione (Outperform confermato) e suda 80 a 86 euro per azione.