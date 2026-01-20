Milano 19-gen
45.196 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 9:00
10.119 -0,75%
Francoforte 19-gen
24.959 0,00%

Finanza, Consensus
Mediobanca, promozione a Outperform per Technogym, Reply, Brembo, Inwit ed Enav
(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca si sono espressi oggi su una lunga serie di titoli italiani, all'interno della loro strategia per il 2026. Upgrade della raccomandazione a Outperform sono arrivati su Technogym, Reply, Brembo (target price a 11,90 euro), Inwit (target price a 12,20 euro) ed Enav (target price a 5,60 euro), mentre downgrade a Neutral sono stati attuati su Pirelli (target price a 7 euro), Webuild e Recordati.

Sul fronte bancario, tra le altre cose, Mediobanca ha alzato il target price su BPER da 11,5 a 14 euro per azione (Outperform confermato) e su UniCredit da 80 a 86 euro per azione.
