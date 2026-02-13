PLATINUM del 12/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Giornata da dimenticare per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,46% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1.987,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2.104,5. Il peggioramento del platino è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1.948,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)