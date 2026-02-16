Milano 17:17
45.503 +0,16%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:17
10.473 +0,25%
Francoforte 17:17
24.812 -0,41%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 13/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 febbraio

Discesa moderata per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 13 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.034, con il supporto più immediato individuato in area 5.961. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5.936.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
