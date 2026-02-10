Milano 11:47
46.768 -0,12%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:47
10.346 -0,39%
Francoforte 11:47
25.017 +0,01%

Borsa: Londra, apertura -0,2%

Indice FTSE-100 -0,2% a quota 10.365,38 dopo l'apertura.
