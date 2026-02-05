Milano 9:34
Borsa: Londra, apertura -0,38%

Indice FTSE-100 -0,38% a quota 10.363,2 dopo l'apertura.
