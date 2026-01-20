Milano 13:05
44.525 -1,48%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:06
10.084 -1,09%
Francoforte 13:05
24.550 -1,64%

Borsa: Londra, apertura -0,78%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,78%
Indice FTSE-100 -0,78% a quota 10.116,28 dopo l'apertura.
Condividi
```