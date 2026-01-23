Milano 14:11
44.777 -0,70%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:11
10.163 +0,13%
Francoforte 14:11
24.882 +0,10%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,52% alle 13:00

Il FTSE MIB passa di mano a 44.856,92 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,52% alle 13:00 e si muove appena sotto la parità a 44.856,92 punti.
