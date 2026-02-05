Milano 11:29
46.446 -0,41%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:30
10.369 -0,32%
Francoforte 11:29
24.558 -0,18%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,40% alle 10:30

Il FTSE MIB passa di mano a 46.450,91 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,40% alle 10:30 e si muove appena sotto la parità a 46.450,91 punti.
