Milano 16-gen
45.800 0,00%
Nasdaq 16-gen
25.529 -0,07%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16-gen
10.235 -0,04%
Francoforte 16-gen
25.297 0,00%

Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,77% alle 07:20

Il Nikkei 225 si muove a 53.520,68 punti

Tokyo, in perdita dello 0,77% alle 07:20, tratta in ribasso a 53.520,68 punti.
