Milano 17:22
45.489 +0,13%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:22
10.469 +0,22%
Francoforte 17:22
24.806 -0,44%

Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo procede a piccoli passi, avanzando a 530,83 punti.
Condividi
```