Fincantieri, nuovo ordine per tre navi da Norwegian Cruise Line Holdings

Fincantieri

(Teleborsa) -ha annunciato l'di un ordine di rilievo da parte diper la costruzione didi nuova generazione. L'accordo, il cui valore è classificato come "molto importante", rafforza la partnership storica tra i due Gruppi e riguarda i brand Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises.Le unità saranno realizzate interamente nei cantieri italiani del Gruppo e la loroè prevista. Ogni nave sarà concepita come unità gemella delle più recenti costruzioni consegnate da Fincantieri per i rispettivi marchi, integrando i più elevati standard di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e comfort.Nello specifico, la nave persarà una colossa da 227.000 tonnellate di stazza lorda con oltre 5.000 posti letto. L'unità per, destinata al segmento ultra-lusso, avrà una stazza di 77.000 tonnellate e circa 822 posti letto. Infine, la nave peravrà una capacità di circa 1.390 posti letto e una stazza di 86.000 tonnellate, puntando su un'esperienza di crociera raffinata. Il perfezionamento dell'accordo resta soggetto ale aitipici del settore., Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di annunciare questo importante ordine, che rafforza ulteriormente la nostra collaborazione con un partner prestigioso e visionario come Norwegian Cruise Line Holdings e consolida la leadership di lunga data di Fincantieri nel settore crocieristico. Questo traguardo riflette i pilastri fondamentali della nostra strategia, così come delineato nel Piano Industriale 2026–2030 : leadership, innovazione e capacità di guidare la trasformazione del l’industria cantieristica a livello globale. Queste navi di nuova generazione coniugheranno tecnologia avanzata, eccellenza del design, una forte attenzione alla sostenibilità, all’efficienza energetica e all’esperienza dei passeggeri, insieme alla forza industriale dei nostri cantieri, riaffermando il ruolo di Fincantieri in prima linea nell’innovazione del settore crocieristico. Con questo ordine, ampliamo ulteriormente la nostra visibilità di lungo periodo e assicuriamo un solido carico di lavoro per i nostri cantieri fino al 2037, creando le condizioni per pianificare futuri investimenti in capacità produttiva, digitalizzazione e cantieristica sostenibile. Insieme, stiamo contribuendo a definire il futuro delle crociere, generando valore nel lungo termine e nuovi parametri di eccellenza".