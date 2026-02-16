Milano 17:25
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Zalando

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che vende calzature e moda online, che tratta in utile del 2,44% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zalando, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Zalando, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 21,16. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,49.

