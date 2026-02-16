Milano 17:26
45.477 +0,10%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:26
10.469 +0,21%
Francoforte 17:26
24.813 -0,41%

Francoforte: rosso per Aixtron

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Aixtron
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Aixtron, che mostra un decremento dell'1,89%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Aixtron è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,59 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,21. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```