Milano 13:05
46.362 -0,94%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:05
10.426 +0,70%
Francoforte 13:05
24.944 -0,18%

Francoforte: in calo Aixtron

(Teleborsa) - Retrocede Aixtron, con un ribasso del 2,01%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Aixtron classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,37 Euro e primo supporto individuato a 21,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 23,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
