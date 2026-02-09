Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:03
25.317 +0,96%
Dow Jones 18:03
50.145 +0,06%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Francoforte: positiva la giornata per Aixtron

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza Aixtron, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Aixtron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
