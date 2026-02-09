Francoforte: positiva la giornata per Aixtron

(Teleborsa) - Avanza Aixtron
, che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Aixtron
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,07 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,47. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)