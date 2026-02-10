Milano
11:52
46.786
-0,08%
Nasdaq
9-feb
25.268
0,00%
Dow Jones
9-feb
50.136
+0,04%
Londra
11:52
10.354
-0,31%
Francoforte
11:52
25.023
+0,03%
Martedì 10 Febbraio 2026, ore 12.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: senza freni Aixtron
Francoforte: senza freni Aixtron
Migliori e peggiori
,
In breve
10 febbraio 2026 - 09.50
Ottima performance per
Aixtron
, che scambia in rialzo del 7,15%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: profondo rosso per Aixtron
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
Francoforte: mette il turbo Aixtron
Francoforte: accelera Aixtron
Titoli e Indici
Aixtron
+8,19%
Altre notizie
Francoforte: calo per Aixtron
Pesante sul mercato di Francoforte Aixtron
Francoforte: positiva la giornata per Aixtron
Francoforte: andamento rialzista per Aixtron
Francoforte: rosso per Aixtron
Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto