Francoforte: scambi al rialzo per Nordex

(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Nordex
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,89%, rispetto a -1,09% del Germany MDAX
).
Analizzando lo scenario di Nordex
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,82 Euro. Prima resistenza a 33,64. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)