Francoforte: scambi al rialzo per Nordex

(Teleborsa) - Balza in avanti Nordex, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,03%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,89%, rispetto a -1,09% del Germany MDAX).


Analizzando lo scenario di Nordex si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,82 Euro. Prima resistenza a 33,64. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,28.

